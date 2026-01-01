Summer

147 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
summer dance

summer dance

2.3K views

Partymix

Partymix

20K views

jumping music

jumping music

22K views

Aktuell

Aktuell

62K views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

2.5K views

workout

workout

131 views

Meine Song's

Meine Song's

19K views

Garden

Garden

206 views

English

English

1.5K views

Headed west, a Rocky mountain drive

Headed west, a Rocky mountain drive

211 views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

36K views

Drive

Drive

1.7K views

Workout

Workout

182 views

ambiance

ambiance

576 views

Wake up playlist

Wake up playlist

15K views

Mix April 2024

Mix April 2024

1.4K views

Fall of summer

Fall of summer

953 views

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

18K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

fresh house 2025

fresh house 2025

3.2K views

schlager

schlager

851 views

This and that

This and that

182 views

White

White

349 views

Soul des années 70 : les indispensables

Soul des années 70 : les indispensables

65K views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

24K views

Lieder 2025

Lieder 2025

858 views

Bigger Than Indie

Bigger Than Indie

201 views

Anniversary Party

Anniversary Party

6K views

summer 25

summer 25

11K views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

622 views

Soft Naija

Soft Naija

1.8K views

Summer

Summer

679 views

The Kroc 80's Dance Hits

The Kroc 80's Dance Hits

920K views

Starry Night

Starry Night

743 views

Get up amd go

Get up amd go

130K views

Schlager Mix

Schlager Mix

369K views

Pop Energy Boost

Pop Energy Boost

612 views

클럽음악

클럽음악

972 views

Beach vibes

Beach vibes

1K views

Old Songs

Old Songs

870 views

schlager

schlager

375 views

party time

party time

1.2K views

Relaxing soulful music

Relaxing soulful music

556 views

Car chillin

Car chillin

267 views

Party

Party

1.3K views

Road Trip

Road Trip

8.6K views

Summer beats

Summer beats

1.3K views

feel good 80s

feel good 80s

14K views

good playlist

good playlist

525 views

Party jams

Party jams

20K views

Beach

Beach

10K views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

173 views

schlager 01

schlager 01

1.6K views

house and tecno

house and tecno

712 views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

30K views

fun radio 2025

fun radio 2025

1.1K views

Fire

Fire

2.7K views

80's music

80's music

17K views

10/10s from the 10s

10/10s from the 10s

209 views

meine Playlist

meine Playlist

8.8K views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

27K views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

good mix

good mix

333 views

dance

dance

1.1K views

Recent Jams

Recent Jams

293 views

Feel good summer

Feel good summer

6.7K views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.3K views

Heath’s Birthday celebration

Heath’s Birthday celebration

704 views

soul mix 70's

soul mix 70's

26K views

Geburtstag Musik

Geburtstag Musik

962 views

Marieta boladora

Marieta boladora

652 views

Wedding songs

Wedding songs

6K views

Refresh

Refresh

301 views

Old School

Old School

1.4K views

80's & 90's Hits

80's & 90's Hits

293K views

Mix ältere Schlager

Mix ältere Schlager

1K views

alt tracks

alt tracks

1K views

Summer Dance Music

Summer Dance Music

37K views

All or Nothing Running

All or Nothing Running

146 views

Internationale Musik

Internationale Musik

689 views

Afro beats

Afro beats

1.4K views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

136K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

348 views

Seasons best 21-22

Seasons best 21-22

173 views

Meine Liste

Meine Liste

691 views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

228K views

music pop

music pop

503 views

growing up

growing up

1.9K views

Ambiance

Ambiance

319 views

rock bangers

rock bangers

6.3K views

Workout

Workout

872 views

Nigeria

Nigeria

888 views

Melhores batidas de sempre 🎶

Melhores batidas de sempre 🎶

8.2K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

99K views

House

House

1K views

Schlager 2026

Schlager 2026

744 views

For me

For me

1K views

Modern Songs

Modern Songs

633 views

Fasching 25

Fasching 25

4.8K views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

2.1K views

party playlist

party playlist

28K views

80s &90s

80s &90s

30K views

Rock 'n' roll oldies

Rock 'n' roll oldies

118K views

Teen Years

Teen Years

7.1K views

2000s babies

2000s babies

15K views

schlager 2025

schlager 2025

71K views

Night ski

Night ski

647 views

Divers

Divers

15K views

Naija

Naija

9.5K views

Summer 2025

Summer 2025

1.8K views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.3K views

Car playlist

Car playlist

593 views

Great Songs

Great Songs

52K views

More Recent

More Recent

42K views

Old school jams

Old school jams

100K views

Rock

Rock

284 views

summer breeze

summer breeze

479 views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

22K views

Pop

Pop

319 views

Partymusik

Partymusik

57K views

Holiday Party 2023

Holiday Party 2023

1.3K views

My 80s

My 80s

15K views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

465 views

Cool kids 2023

Cool kids 2023

2.1K views

2022 and still good

2022 and still good

23K views

Schlager und Pop

Schlager und Pop

200 views