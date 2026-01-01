Arabic

122 playlist(s)

Arabs Abroad

Arabs Abroad
Gamed

Gamed
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Tarab

Tarab
Aywa Araby

Aywa Araby
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
الاسكندريه

الاسكندريه

1.3K views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

880 views

Breakup

Breakup

25K views

لحظه وداع

لحظه وداع

2.1K views

عربي

عربي

87K views

ميكس - كوتو موتو

ميكس - كوتو موتو

24K views

اغاني

اغاني

109K views

مرزمن

مرزمن

24K views

video

video

628 views

ماله

ماله

1.2K views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

299 views

Rap

Rap

704 views

Arabic

Arabic

15K views

اغاني التسعينات

اغاني التسعينات

19K views

ارقص وافرح

ارقص وافرح

40K views

أيام زمان

أيام زمان

230K views

الشوادفي

الشوادفي

54K views

شكد عراقي

شكد عراقي

1.2M views

اغانينا المفضله

اغانينا المفضله

102K views

اغاني زمان

اغاني زمان

41K views

اغاني

اغاني

93K views

collection

collection

1.1K views

arabe douce

arabe douce

2.3K views

فره بالسياره

فره بالسياره

267K views

رايق

رايق

164K views

رقص

رقص

634K views

بوووووم

بوووووم

7.7K views

عصام صاصا

عصام صاصا

256K views

Playlist 01

Playlist 01

43K views

00s Arabic Hits

00s Arabic Hits

117K views

علاوي

علاوي

9.2K views

Man mix

Man mix

197 views

عراقي

عراقي

73K views

حنان

حنان

574 views

Rap

Rap

8.2K views

best of

best of

1.4K views

جميل ورايق

جميل ورايق

674 views

Arab

Arab

1.6K views

طرب خليجي من الله

طرب خليجي من الله

27K views

Drill DZ

Drill DZ

784 views

كوكتيل

كوكتيل

166K views

Maghreb Playlist 2024

Maghreb Playlist 2024

1.9K views

Arabic

Arabic

1.4K views

خطر خطر

خطر خطر

358K views

Arabic 2025-2026

Arabic 2025-2026

727 views

خليجي جديد

خليجي جديد

546K views

Arabic راب

Arabic راب

300 views

تسعنات

تسعنات

2.4K views

عود

عود

8.3K views

مفضّلة

مفضّلة

83K views