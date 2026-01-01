J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
80年代

80年代

1.9K views

最新好きな曲

最新好きな曲

42K views

プレイリスト

プレイリスト

3.1K views

お気に入り

お気に入り

318 views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

55K views

聴きたい曲

聴きたい曲

175 views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

469 views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

1.2K views

懐かしい

懐かしい

10K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

474 views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

27K views

おちつく

おちつく

2.1K views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

579 views

アイドル

アイドル

724 views

好きな曲

好きな曲

152 views

はなぴよ

はなぴよ

1.2K views

ドライブ用

ドライブ用

364 views

マイベスト

マイベスト

3.8K views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

8.8K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

1.8K views

みゆき

みゆき

20K views

懐かしい曲

懐かしい曲

122K views

うた

うた

7.1K views

最高の曲

最高の曲

47K views

カラオケ

カラオケ

538 views

懐メロ

懐メロ

191K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

425 views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.3K views

いい曲

いい曲

264 views

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

562 views

アイナ

アイナ

245 views

音楽

音楽

70K views

チェンソーマン爆弾

チェンソーマン爆弾

1.4K views

好きな曲

好きな曲

171 views

ニューリリース

ニューリリース

765 views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

22K views

お気に入り

お気に入り

714 views

90年代

90年代

4.1K views

やっぱ80年代

やっぱ80年代

7.1K views

カラオケ

カラオケ

584 views

昭和ヒット

昭和ヒット

220K views

最新曲

最新曲

616 views

お気に入り

お気に入り

4.5K views

運転中に聴くな

運転中に聴くな

21K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

842 views

春ドラマ

春ドラマ

456 views

人気

人気

21K views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

13K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1K views