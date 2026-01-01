Folk & acoustic
87 playlist(s)
soul songs
290 views
New Songs
2.9K views
Love Songs
27K views
Irish
393 views
Road trip
5.4K views
oldies and goodies!
420K views
Acoustic
698 views
Mellow folk
37K views
Best Bollywood Party Songs 🥳
100K views
argentina
4.7K views
Akong playlist
1K views
Taylor-less Fall Sweater Mix
870 views
Matin tout doux
887 views
morning song
147K views
pop acústico
166 views
Country Play list
885 views
Viaje tranqui español
1.3M views
Mega chill playlist
468 views
70's Music
33K views
Blues
1K views
Road trip
138 views
Bollywood
19K views
Americana
1.6K views
Hold you Dear
415 views
Great chill mix
35K views
Chansons d' amour en acoustique
9.8K views
Tomar y tomar
946 views
road trip
6.1K views
Movies
14K views
Clásicos
4.8M views
Україно
4.8K views
Indie Songs
51K views
Chill Music
371 views
Tamil
137K views
Running Playlist
439 views
Travel - Gujarati- Rest of the day
2.4K views
Tomorrow is a Long Time
267 views
OPM Tagalog 2010's
35K views
For Jerry
131 views
Gospel
4.1K views
Pang Tita na OPM
293 views
ярмарок
1.3K views
Escuchadas
8.6K views
Música 2025
1.9K views
તોરણ
2K views
First day of my life
9.6K views
River Round Release
378 views
Mountain House music
28K views
Akoestische Covers van liefdes liedjes
395 views