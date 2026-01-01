Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
soul songs

soul songs

290 views

New Songs

New Songs

2.9K views

Love Songs

Love Songs

27K views

Irish

Irish

393 views

Road trip

Road trip

5.4K views

oldies and goodies!

oldies and goodies!

420K views

Acoustic

Acoustic

698 views

Mellow folk

Mellow folk

37K views

Best Bollywood Party Songs 🥳

Best Bollywood Party Songs 🥳

100K views

argentina

argentina

4.7K views

Akong playlist

Akong playlist

1K views

Taylor-less Fall Sweater Mix

Taylor-less Fall Sweater Mix

870 views

Matin tout doux

Matin tout doux

887 views

morning song

morning song

147K views

pop acústico

pop acústico

166 views

Country Play list

Country Play list

885 views

Viaje tranqui español

Viaje tranqui español

1.3M views

Mega chill playlist

Mega chill playlist

468 views

70's Music

70's Music

33K views

Blues

Blues

1K views

Road trip

Road trip

138 views

Bollywood

Bollywood

19K views

Americana

Americana

1.6K views

Hold you Dear

Hold you Dear

415 views

Great chill mix

Great chill mix

35K views

Chansons d' amour en acoustique

Chansons d' amour en acoustique

9.8K views

Tomar y tomar

Tomar y tomar

946 views

road trip

road trip

6.1K views

Movies

Movies

14K views

Clásicos

Clásicos

4.8M views

Україно

Україно

4.8K views

Indie Songs

Indie Songs

51K views

Chill Music

Chill Music

371 views

Tamil

Tamil

137K views

Running Playlist

Running Playlist

439 views

Travel - Gujarati- Rest of the day

Travel - Gujarati- Rest of the day

2.4K views

Tomorrow is a Long Time

Tomorrow is a Long Time

267 views

OPM Tagalog 2010's

OPM Tagalog 2010's

35K views

For Jerry

For Jerry

131 views

Gospel

Gospel

4.1K views

Pang Tita na OPM

Pang Tita na OPM

293 views

ярмарок

ярмарок

1.3K views

Escuchadas

Escuchadas

8.6K views

Música 2025

Música 2025

1.9K views

તોરણ

તોરણ

2K views

First day of my life

First day of my life

9.6K views

River Round Release

River Round Release

378 views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

61K views

Mountain House music

Mountain House music

28K views

Akoestische Covers van liefdes liedjes

Akoestische Covers van liefdes liedjes

395 views