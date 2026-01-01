German pop
42 playlist(s)
Kindheitslieder
1.3K views
German music
250 views
Deutsche Musik
542 views
Good vibes
27K views
Gute Alte Zeiten
22K views
Meine Lieblingslieder
1.9K views
Lieder
2.4K views
Musik zum Nachdenken
79K views
Sommer Playlist
14K views
Party
10K views
german songs
4.9K views
Deutschland music
92K views
Deutsch Pop
432 views
My Favorit
4.1K views
Lieblings Musik
11K views
Lernen
586 views
Frühling 2026
2.3K views
beste Musik
73K views
Rap
941 views
Deutsche Musik
15K views
Meine Lieblings playlist
248 views
Party
791 views
Meine Lieder
198K views
Liebling's Musig im Moment
13K views
lieblings Lieder
4.5K views
Auto
2K views
Charts
13K views
German Songs
8.5K views
Banger
1K views
Vielleicht
1K views
Deutsch Musik
403 views