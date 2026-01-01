R&B & soul

125 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Make you dance

Make you dance

24K views

Old School R&B BBQ

Old School R&B BBQ

15K views

Throwback Jams

Throwback Jams

34K views

Duets

Duets

6.4K views

Soul Workout

Soul Workout

5.8K views

lovely jams

lovely jams

940 views

Fab songs 2024

Fab songs 2024

22K views

Motown

Motown

26K views

original old school

original old school

30K views

outside in the garage

outside in the garage

307 views

feeling it

feeling it

568 views

80's music

80's music

649 views

R&B 2001 to 2010

R&B 2001 to 2010

24K views

Oldies

Oldies

290 views

Feel good

Feel good

1K views

힙합

힙합

4K views

R&B

R&B

44K views

funky soul

funky soul

966 views

romântica

romântica

1K views

chilling jam

chilling jam

7.9K views

Oldies

Oldies

3.2K views

Cruising jams

Cruising jams

5.6K views

Early 2000

Early 2000

99K views

old times

old times

69K views

도시감성

도시감성

16K views

Slow

Slow

36K views

日本 節奏藍調

日本 節奏藍調

908 views

Funk

Funk

18K views

R&B

R&B

2.6K views

weekend

weekend

70K views

Soul

Soul

416 views

Feelin' Good

Feelin' Good

12K views

Just for you Dear

Just for you Dear

233 views

80’s Smooth

80’s Smooth

15K views

good vibes tunes

good vibes tunes

49K views

Gospel

Gospel

636 views

Mood

Mood

2.9K views

Bouncy Beat

Bouncy Beat

56K views

Motown Vibes

Motown Vibes

9.2K views

Car playlist

Car playlist

593 views

R&B

R&B

3.8K views

Soul

Soul

8.2K views

ChillVibes

ChillVibes

27K views

Sex songs

Sex songs

220K views

Cleaning the house soundtrack

Cleaning the house soundtrack

1K views

90s Groove

90s Groove

83K views

Office Music

Office Music

3.5K views

Old school slow Jams

Old school slow Jams

63K views

바이브R&B

바이브R&B

5.2K views

slow jams 80's

slow jams 80's

10K views