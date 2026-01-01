Schlager
64 playlist(s)
Lustige
42K views
Fasching Party
1.4K views
Música Alemã transicional
4.4K views
der morgen nach Marie
1.1K views
Running
704 views
schlager mix
6K views
Nino de Angelo
9.8K views
Weihnachtslieder
18K views
Meine playlist
7.2K views
Malle 2024
9.6K views
Michael Kasper
1K views
schlager 01
1.6K views
Schlepper
177 views
Party
359 views
Oldies
22K views
Einweihungsparty
20K views
schlager
851 views
Schlager und Pop
200 views
Stimmung Deutsch 2026
677 views
SchlagerPartyMix
5K views
Meine Song's
19K views
Partymusik
57K views
Schlager Mix
20K views
Wandern
66K views
Ma préférence allemande
750 views
sauflieder
31K views
Schlager Mai 2026
423 views
Fasching 25
4.8K views
Oktober Fest Musik
441 views
Geburtstag
27K views
Party 2025
670 views
Lieblingsmusik
2K views
Wir sind alle Dorfkinder
36K views
Party
999 views
weihnachtslieder
43K views
schlager
375 views
Mama Schlager 2022
80K views
Elektropop & Schlager
30K views
Schlagermix
12K views
Manu Schlager
1K views
Mallorca Party
6K views
Papa Schlager...
772 views
Mallorca party
411 views
Aktuell
62K views
weihnachsmusik
23K views
Schlager Remix 2025
839 views
Stimmungsmusik
60K views
Mein Supermix
1.4K views
Schlager 2026
744 views