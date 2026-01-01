Schlager

64 playlist(s)

Schlagerperlen

Schlagerperlen
Modern Schlager

Modern Schlager
German Schlager Classics

German Schlager Classics
Schlager Summer

Schlager Summer
'10s Schlager

'10s Schlager
Party Schlager

Party Schlager
Malle für Alle!

Malle für Alle!
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Schlager Christmas

Schlager Christmas
Schlager Pop

Schlager Pop
Volksmusik Gold

Volksmusik Gold
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Après-Ski Party Schlager

Après-Ski Party Schlager
Schlager Hits 2025

Schlager Hits 2025
Lustige

Lustige

42K views

Fasching Party

Fasching Party

1.4K views

Música Alemã transicional

Música Alemã transicional

4.4K views

der morgen nach Marie

der morgen nach Marie

1.1K views

Running

Running

704 views

schlager mix

schlager mix

6K views

Nino de Angelo

Nino de Angelo

9.8K views

Weihnachtslieder

Weihnachtslieder

18K views

Meine playlist

Meine playlist

7.2K views

Malle 2024

Malle 2024

9.6K views

Michael Kasper

Michael Kasper

1K views

schlager 01

schlager 01

1.6K views

Schlepper

Schlepper

177 views

Party

Party

359 views

Oldies

Oldies

22K views

Einweihungsparty

Einweihungsparty

20K views

schlager

schlager

851 views

Schlager und Pop

Schlager und Pop

200 views

Schlager Hits 2024 - Die Top 100 Schlager Charts

Schlager Hits 2024 - Die Top 100 Schlager Charts

463 views

Stimmung Deutsch 2026

Stimmung Deutsch 2026

677 views

SchlagerPartyMix

SchlagerPartyMix

5K views

Meine Song's

Meine Song's

19K views

Partymusik

Partymusik

57K views

Schlager Mix

Schlager Mix

20K views

Wandern

Wandern

66K views

Ma préférence allemande

Ma préférence allemande

750 views

sauflieder

sauflieder

31K views

Schlager Mai 2026

Schlager Mai 2026

423 views

Fasching 25

Fasching 25

4.8K views

Oktober Fest Musik

Oktober Fest Musik

441 views

Geburtstag

Geburtstag

27K views

Party 2025

Party 2025

670 views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

2K views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

36K views

Party

Party

999 views

weihnachtslieder

weihnachtslieder

43K views

schlager

schlager

375 views

Mama Schlager 2022

Mama Schlager 2022

80K views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

30K views

Schlagermix

Schlagermix

12K views

Manu Schlager

Manu Schlager

1K views

Mallorca Party

Mallorca Party

6K views

Papa Schlager...

Papa Schlager...

772 views

Mallorca party

Mallorca party

411 views

Aktuell

Aktuell

62K views

weihnachsmusik

weihnachsmusik

23K views

Schlager Remix 2025

Schlager Remix 2025

839 views

Stimmungsmusik

Stimmungsmusik

60K views

Mein Supermix

Mein Supermix

1.4K views

Schlager 2026

Schlager 2026

744 views