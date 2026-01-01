African
75 playlist(s)
December
16K views
Amapiano
285 views
back then
362 views
Afro 2026
829 views
La playlist du cœur ❤️
44K views
Piano Groove 2026
6.9K views
90s Muzik
505 views
December playlist
1.5K views
Lucky Dube
46K views
Diamond latest
451 views
Afrobeat
2.4K views
Good old times
4.5K views
2025 Afrobeat Jams by Tomeee
1K views
Amapiano 25
2.7K views
Nigeria Old Skool songs
10K views
Afro beats
211K views
Naija
9.5K views
extra muzik
14K views
Vibes
314 views
Amapiano
4.7K views
Afrobeats - Soul Taker
327 views
afrobeats
222 views
Discover
36K views
Amapiano flows
1K views
Naija
11K views
2026 Playlist
299 views
80’s Nigeria
27K views
old Nigeria hits
9K views
Party Vybez
17K views
House
6.2K views
Scrit
2.5K views
Reggae songs
48K views
Nigerian
1.8K views
afrobeat $2025
2K views
South African Oldies mama's fav
29K views
Feel Good
554 views
For the Love of music
163 views
my music p
81K views
favourite
581 views
Amapiano
278 views
afrobeats
174 views
New in Afrobeats 2026
8.4K views
dera party
311 views
Party jams
20K views
rough amapiano
4.9K views
Naija Throwback Pops
5.6K views
Vibes
742 views
fresh naija
990 views