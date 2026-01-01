African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
December

December

16K views

Amapiano

Amapiano

285 views

back then

back then

362 views

Afro 2026

Afro 2026

829 views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

6.9K views

90s Muzik

90s Muzik

505 views

December playlist

December playlist

1.5K views

Lucky Dube

Lucky Dube

46K views

Diamond latest

Diamond latest

451 views

Afrobeat

Afrobeat

2.4K views

Good old times

Good old times

4.5K views

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

1K views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.7K views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

10K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

117K views

Afro beats

Afro beats

211K views

Naija

Naija

9.5K views

extra muzik

extra muzik

14K views

Vibes

Vibes

314 views

Amapiano

Amapiano

4.7K views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

327 views

afrobeats

afrobeats

222 views

Discover

Discover

36K views

Amapiano flows

Amapiano flows

1K views

Naija

Naija

11K views

2026 Playlist

2026 Playlist

299 views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

27K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

9K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

House

House

6.2K views

Scrit

Scrit

2.5K views

Reggae songs

Reggae songs

48K views

Nigerian

Nigerian

1.8K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

2K views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

29K views

Feel Good

Feel Good

554 views

For the Love of music

For the Love of music

163 views

my music p

my music p

81K views

favourite

favourite

581 views

Amapiano

Amapiano

278 views

afrobeats

afrobeats

174 views

New in Afrobeats 2026

New in Afrobeats 2026

8.4K views

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

540 views

dera party

dera party

311 views

Party jams

Party jams

20K views

rough amapiano

rough amapiano

4.9K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.6K views

Vibes

Vibes

742 views

fresh naija

fresh naija

990 views